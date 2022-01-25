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Токаєв звільнив ще одного родича Назарбаєва

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Казахстан, Вівторок 25 січня 2022 11:33
Токаєв звільнив ще одного родича Назарбаєва Фото: Токаєв звільнив ще одного родича Назарбаєва (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв своїм указом звільнив з посади голови Центральної виборчої комісії родича Нурсултана Назарбаєва Берика Імашева. Його місце зайняв сенатор Нурлан Абдіров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

"Указом глави держави Імашев Берик Мажитович звільнений з посади голови Центральної виборчої комісії Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, Імашев очолював ЦВК з вересня 2016 року. Був переобраний на цю посаду минулого року.

61-річний Імашев в різні роки був главою Мін'юсту, заступником керівника адміністрації президента, секретарем Радбезу.

"Його дочка Аїда майже 20 років одружена з онуком Нурсултана Назарбаєва Нуралі Алієвим. Імашев - один з декількох родичів колишнього президента, які втратили свої посади після січневих подій в Казахстані", - пише vlast.kz.

Раніше родичів Назарбаєва звільнили з провідних посад нацкомпаній. Йдеться про його зятів.

Нагадаємо, у містах Казахстану з житлових будинків і будівель організацій почали знімати таблички, де згадується ім'я Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, на початку 2022 року Казахстан охопили масові протести і заворушення, і перший президент Нурсултан Назарбаєв жодного разу не виступив публічно, хоча має титул єлбаси - довічного лідера нації. Місцеві ЗМІ припускали, що він сім'єю покинув країну, але у Назарбаєва заявляли, що він знаходиться в столиці.

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