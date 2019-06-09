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В Казахстане число задержанных возросло до 500

Новости » Политика    09.06.2019 - 20:18
В Казахстане число задержанных возросло до 500
Фото: протесты в Казахстане (twitter.com/MChankseliani)

Задержания происходили в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте

Первый вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что в Алматы и Нур-Султане во время протестных акций было задержано около 500 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттык.

Сообщается, что массовые задержание протестующих происходили в Нур-Султане, Алматы, а также Шымкенте, где было задержано по меньшей мере 20 человек.

Кожаев заявил, что акции протеста были попыткой "дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикальных элементов", а также назвал участников протеста провокаторами. Он добавил, что правоохранители действовали "в соответствии с законом".

Он также заявил, что информация о смерти одного из протестующих не соответствует действительности. По его словам, в Алматы никто из участников протеста не обращался за медицинской помощью, а в Нур-Султане на месте проведения акций к медработникам обратились 12 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Казахстане стартовали президентские выборы.  За пост главы страны борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане, фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, который результатам голосования может получить более 50% голосов необходимых для победы.

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