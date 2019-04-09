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Президент Казахстана объявил досрочные выборы

Новости » Политика    09.04.2019 - 10:24
Президент Казахстана объявил досрочные выборы
Фото: Касым-Жомарт Токаев (wikipedia.org)

Выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы главы государства. С соответствующим заявлением он выступил в сегодняшнем обращении к нации, передает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews.kz.

По словам Токаева, решение о внеочередных выборах президента Казахстана 9 июня принято в соответствии с Конституцией.

"Твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми. Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать вопросы социального и экономического развития, необходимо снять любую неопределенность", - добавил он.

Также Токаев отметил, что консультировался по данному вопросу с руководством парламента, лидерами политических партий и Конституционным советом.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий. Он возглавлял с 1990 года, а срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.

На данный момент обязанности президента исполняет бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

 

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