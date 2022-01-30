Токаев отказал в международном расследовании протестов в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 января заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских протестов. Он раскритиковал резолюцию Европарламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хабар 24".
Глава государства считает, что данная резолюция продиктована "лоббистами, которые работают по заказу покинувших когда-то Казахстан людей".
"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии", - заявил Токаев.
Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января протесты резкого подорожания сжиженного газа. Впоследствии начались столкновения с силовиками. Правоохранители задержали в качестве подозреваемых 780 человек.
Ранее сообщалось, что несколько десятков протестующих захватили аэропорт Алматы. В результате воздушная гавань приостановила работу.
Ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.