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Токаев отказал в международном расследовании протестов в Казахстане

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Казахстан, Воскресенье 30 января 2022 03:43
Токаев отказал в международном расследовании протестов в Казахстане Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Артур Родивилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 января заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских протестов. Он раскритиковал резолюцию Европарламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хабар 24".

Глава государства считает, что данная резолюция продиктована "лоббистами, которые работают по заказу покинувших когда-то Казахстан людей".

"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии", - заявил Токаев.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января протесты резкого подорожания сжиженного газа. Впоследствии начались столкновения с силовиками. Правоохранители задержали в качестве подозреваемых 780 человек.

Ранее сообщалось, что несколько десятков протестующих захватили аэропорт Алматы. В результате воздушная гавань приостановила работу.

Ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

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