Токаєв відмовив у міжнародному розслідуванні протестів у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 29 січня заявив, що нема потреби проводити міжнародне розслідування січневих протестів. Він розкритикував резолюцію Європарламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хабар 24".