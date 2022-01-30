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Токаєв відмовив у міжнародному розслідуванні протестів у Казахстані

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Казахстан, Неділя 30 січня 2022 03:43
Токаєв відмовив у міжнародному розслідуванні протестів у Казахстані Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Артур Родивилов

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 29 січня заявив, що нема потреби проводити міжнародне розслідування січневих протестів. Він розкритикував резолюцію Європарламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хабар 24".

Глава держави вважає, що дана резолюція продиктована лобістами, які "працюють на замовлення людей, які залишили колись Казахстан".

"Що стосується міжнародного розслідування подій в Казахстані, я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі. У нас є люди чесні і об'єктивні, які будуть очолювати громадські комісії", - заявив Токаєв.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня протести різкого подорожчання скрапленого газу. Згодом почалися сутички з силовиками. Правоохоронці затримали як підозрюваних 780 осіб.

Раніше повідомлялося, що кілька десятків протестувальників захопили аеропорт Алмати. В результаті повітряна гавань призупинила роботу.

Раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

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