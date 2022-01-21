Токаев обязал бизнес вносить процент доходов в фонд "Народу Казахстана"

Он уточнил, что размер процента от доходов, который будет вносить бизнес от прибыли, определит правительство.

"Все крупнейшие компании будут вносить определенный установленный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью", - сказал Токаев.

По его словам, необходимо исключить формализм при перечислении средств в фонд, из-за того, что уже есть факты сбора однодневной зарплаты с госслужащих и бюджетников.

"Это абсолютно ненужная инициатива. Еще раз подчеркну: это не бюджетный фонд - это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур", - добавил Токаев.

Отметим, недавно президент Казахстана объявил пятилетний мораторий на повышение заработной платы отдельной категории госслужащих.

Напомним, в Казахстане в начале января 2022 года вспыхнули протесты, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в дальнейшем начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.