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Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам, но не всем: список

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Казахстан, Вторник 11 января 2022 09:12
Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам, но не всем: список Фото: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение заработной платы отдельной категории госслужащих. Также он поручил правительству разработать программу повышения доходов населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Vласть".

Мораторий на повышение зарплат чиновникам

Так, президент Казахстана запретил увеличивать зарплаты в течение пяти лет таким категориям:

  • членов правительства,
  • глав регионов,
  • депутатов.

"Статьи расходов, зарплаты правительства, депутатов и акимов - в конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался. Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить на 5 лет мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но думаю, что вы воспримете с пониманием", - сказал президент.

При этом административным госслужащим и бюджетникам государство будет продолжать поднимать зарплаты "по возможности".

Повышение доходов населения

Между тем, Токаев поручил правительству разработать программу повышения доходов населения и уделить внимание снижению безработицы.

По его словам, программа повышения доходов населения должна быть разработана правительством в двухмесячный срок. Также он поручил каждому управленческому уровню установить конкретные показатели снижения бедности.

Кроме того, президент Казахстана поручил правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размеров оплаты труда по проекту "Молодежная практика" и "Первое рабочее место" для молодежи.

Добавим, сегодня премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Его кандидатуру предложил Мажилису (нижняя палата парламента) президент Токаев.

Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули в начале января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким удорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

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