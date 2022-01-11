Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам, но не всем: список
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение заработной платы отдельной категории госслужащих. Также он поручил правительству разработать программу повышения доходов населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Vласть".
Мораторий на повышение зарплат чиновникам
Так, президент Казахстана запретил увеличивать зарплаты в течение пяти лет таким категориям:
- членов правительства,
- глав регионов,
- депутатов.
"Статьи расходов, зарплаты правительства, депутатов и акимов - в конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался. Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить на 5 лет мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но думаю, что вы воспримете с пониманием", - сказал президент.
При этом административным госслужащим и бюджетникам государство будет продолжать поднимать зарплаты "по возможности".
Повышение доходов населения
Между тем, Токаев поручил правительству разработать программу повышения доходов населения и уделить внимание снижению безработицы.
По его словам, программа повышения доходов населения должна быть разработана правительством в двухмесячный срок. Также он поручил каждому управленческому уровню установить конкретные показатели снижения бедности.
Кроме того, президент Казахстана поручил правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размеров оплаты труда по проекту "Молодежная практика" и "Первое рабочее место" для молодежи.
Добавим, сегодня премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Его кандидатуру предложил Мажилису (нижняя палата парламента) президент Токаев.
Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули в начале января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким удорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.