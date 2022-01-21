Токаєв зобов'язав бізнес вносити відсоток доходів до фонду "Народу Казахстану"

Він уточнив, що розмір відсотка від доходів, який вноситиме бізнес від прибутку, визначить уряд.

"Усі найбільші компанії будуть вносити певний встановлений урядом відсоток оподатковуваних доходів до фонду, який займатиметься корисною благодійною діяльністю", - сказав Токаєв.

За його словами, необхідно виключити формалізм при перерахуванні коштів у фонд, через те, що вже є факти збору одноденної зарплати з державних службовців та бюджетників.

"Це абсолютно непотрібна ініціатива. Ще раз наголошу: це не бюджетний фонд - це фонд народу Казахстану. Тому його робота має будуватися без довгих бюрократичних процедур", - додав Токаєв.

Зазначимо, нещодавно президент Казахстану оголосив п'ятирічний мораторій на підвищення заробітної плати окремої категорії держслужбовців.

Нагадаємо, в Казахстані на початку січня 2022 року спалахнули протести, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.