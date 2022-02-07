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Токаев лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

Автор: Мария Кучерявец

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к закону об ограничении полномочий Нурсултана Назарбаева. Документ лишает первого президента страны права пожизненно занимать пост председателя Совета безопасности и Ассамблеи народов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Согласно документу, президент Казахстана фактически утвердил отставку своего предшественника, лишив его права на государственный аппарат.

Таким образом, указ отменяет необходимость согласовывать с Елбасой (лидером нации) вопросы внутренней и внешней политики, а также кадровые назначения.

Отныне Назарбаев сможет лишь выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета, занимать должность почетного сенатора, а также присутствовать на заседаниях правительства.

Напомним, в конце января парламент Казахстана одобрил отмену полномочий Назарбаева в Совете безопасности.

Отметим, Назарбаев ушел в отставку с поста президента в 2019 году, но сохранил за собой пост председателя Совета безопасности страны.

После того, как в стране вспыхнули протесты в начале января, действующий президент Токаев объявил, что сам займет должность руководителя Совбеза.

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КазахстанНазарбаев