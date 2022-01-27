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Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

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Казахстан, Четверг 27 января 2022 09:27
Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе Фото: протесты в Казахстане (t.me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

Верхняя палата парламента Казахстана (сенат) приняла законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана. В четверг, 27 января, сенаторы утвердили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык".

"Верхняя палата парламента Казахстана (сенат) концептуально одобрила поправки к некоторым конституционным законам, лишающие бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева права пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана. При этом депутаты внесли в законопроект поправку, предусматривающую отмену согласования с Назарбаевым инициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики. Такая норма сейчас содержится в законе о первом президенте - лидере нации", - пишет издание.

В заключении по законопроекту отмечается, что он предусматривает передачу полномочий председателя Совета безопасности и главы АНК президенту Казахстана и исключает в законах "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" пожизненное право Назарбаева возглавлять эти органы.

Нижняя палата казахстанского парламента - Мажилис одобрила этот законопроект 19 января.

На пленарном заседании 27 января сенаторы также предложили отменить необходимость согласовывать с Назарбаевым государственные инициативы и вернули в мажилис с поправками законопроект, касающийся полномочий экс-президента. "В законе "О первом президенте" они предложили исключить норму о согласовании с елбасы инициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики, сообщила сенатор Ляззат Сулеймен.

При этом сохранена норма о возможности выступления Назарбаева перед парламентом, участия в заседаниях правительства при обсуждении важных вопросов и вхождения в состав Конституционного совета Казахстана.

Напомним, Назарбаев ушел в отставку с поста президента в 2019 году, но сохранил за собой пост председателя Совета безопасности страны. 5 января, после начавшихся в стране протестов, действующий президент Токаев объявил, что сам займет должность руководителя Совбеза.

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