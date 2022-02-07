Токаєв позбавив Назарбаєва довічного головування в Радбезі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Відтепер Назарбаєв зможе лише виступати перед парламентом, входити до складу Конституційної ради, обіймати посаду почесного сенатора, а також бути присутнім на засіданнях уряду.

Таким чином, указ скасовує необхідність узгоджувати з Єлбасою (лідером нації) питання внутрішньої та зовнішньої політики, а також кадрові призначення.

Згідно з документом, президент Казахстану фактично затвердив відставку свого попередника, позбавивши його права на державний апарат.

Нагадаємо, у кінці січня парламент Казахстану схвалив скасування повноважень Назарбаєва в Раді безпеки.

Зазначимо, Назарбаєв пішов у відставку з поста президента в 2019 році, але зберіг за собою посаду голови Ради безпеки країни.

Після того, як в країні спалахнули протести на початку січня, чинний президент Токаєв оголосив, що сам займе посаду керівника Радбезу.