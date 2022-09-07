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"Точно не на года". Данилов спрогнозировал продолжительность войны в Украине

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Победа Украины в войне против России будет нелегкой, однако эта война точно не продлится годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью LB.ua.

Данилов отметил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова.

Секретарь СНБО также рассказал, что имеет свой прогноз относительно окончания войны.

Напомним, ранее секретарь СНБО заявил, что Украина не должна согласовывать освобождение своих территорий ни с каким государством. Использование предоставленного оружия - другой вопрос.

Как ранее сообщал министр обороны Украины, для того, чтобы освободить все оккупированные территории Украины, в пределах ее международно признанных границ, необходимы несколько шагов: остановка русского агрессора; стабилизация линии фронта и подготовка к контрнаступательной операции.

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Война в УкраинеСНБО