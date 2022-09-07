"Точно не на года". Данилов спрогнозировал продолжительность войны в Украине

Победа Украины в войне против России будет нелегкой, однако эта война точно не продлится годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью LB.ua .

Данилов отметил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова.

Напомним, ранее секретарь СНБО заявил, что Украина не должна согласовывать освобождение своих территорий ни с каким государством. Использование предоставленного оружия - другой вопрос.

Как ранее сообщал министр обороны Украины, для того, чтобы освободить все оккупированные территории Украины, в пределах ее международно признанных границ, необходимы несколько шагов: остановка русского агрессора; стабилизация линии фронта и подготовка к контрнаступательной операции.

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