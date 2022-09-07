"Точно не на роки". Данілов спрогнозував тривалість війни в Україні

Перемога України у війні проти Росії буде нелегкою, проте ця війна точно не триватиме роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю LB.ua.
Данілов зазначив, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати знову.
Секретар РНБО також розповів, що має свій прогноз щодо закінчення війни.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО заявив, що Україна не повинна погоджувати звільнення своїх територій ні з якою державою. Використання наданої зброї-інше питання.
Як раніше повідомляв міністр оборони України, для того, щоб звільнити всі окуповані території України, в межах її міжнародно визнаних кордонів, необхідні кілька кроків: зупинка російського агресора; стабілізація лінії фронту і підготовка до контрнаступальної операції.
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