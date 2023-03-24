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Точність артилерії. В ЗСУ показали знищення ворожих антен для розвідки

Фото: в ЗСУ показали знищення ворожих антен для розвідки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські артилеристи продемонстрували знищення ворожих антен для радіорозвідки й радіоелектронної боротьби. Одним з пострілів був також ліквідований особовий склад ворог.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

"Противник встановив на вежі зв'язку низку свої антени для радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Цьому завадила наша артилерія. Спочатку знищується пункт управління розвідки з особовим складом, який був розташований в будівлі", - пояснюють в ЗСУ.

Внаслідок першого пострілу був знищений майже увесь особовий склад. Іншим пострілом було пошкоджено вежу з електронним обладнанням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як ЗСУ знищили один з флагманів флоту РФ у Бердянську рік тому.

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