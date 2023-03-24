Точность артиллерии. В ВСУ показали уничтожение вражеских антенн для разведки

Украинские артиллеристы продемонстрировали уничтожение вражеских антенн для радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Одним из выстрелов был также ликвидирован личный состав противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

"Противник установил на башне связи ряд своих антенн для радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Этому помешала наша артиллерия. Сначала уничтожается пункт управления разведки с личным составом, который был расположен в здании", - объясняют в ВСУ. В результате первого выстрела был уничтожен почти весь личный состав. Другим выстрелом была повреждена башня с электронным оборудованием.