Точність артилерії. В ЗСУ показали знищення ворожих антен для розвідки
Українські артилеристи продемонстрували знищення ворожих антен для радіорозвідки й радіоелектронної боротьби. Одним з пострілів був також ліквідований особовий склад ворог.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.
"Противник встановив на вежі зв'язку низку свої антени для радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Цьому завадила наша артилерія. Спочатку знищується пункт управління розвідки з особовим складом, який був розташований в будівлі", - пояснюють в ЗСУ.
Внаслідок першого пострілу був знищений майже увесь особовий склад. Іншим пострілом було пошкоджено вежу з електронним обладнанням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як ЗСУ знищили один з флагманів флоту РФ у Бердянську рік тому.
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