Точность артиллерии. В ВСУ показали уничтожение вражеских антенн для разведки
Украинские артиллеристы продемонстрировали уничтожение вражеских антенн для радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Одним из выстрелов был также ликвидирован личный состав противника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.
"Противник установил на башне связи ряд своих антенн для радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Этому помешала наша артиллерия. Сначала уничтожается пункт управления разведки с личным составом, который был расположен в здании", - объясняют в ВСУ.
В результате первого выстрела был уничтожен почти весь личный состав. Другим выстрелом была повреждена башня с электронным оборудованием.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как ВСУ уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске год назад.
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