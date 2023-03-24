ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Точность артиллерии. В ВСУ показали уничтожение вражеских антенн для разведки

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 15:00
Точность артиллерии. В ВСУ показали уничтожение вражеских антенн для разведки Фото: в ВСУ показали уничтожение вражеских антенн для разведки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские артиллеристы продемонстрировали уничтожение вражеских антенн для радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Одним из выстрелов был также ликвидирован личный состав противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

"Противник установил на башне связи ряд своих антенн для радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Этому помешала наша артиллерия. Сначала уничтожается пункт управления разведки с личным составом, который был расположен в здании", - объясняют в ВСУ.

В результате первого выстрела был уничтожен почти весь личный состав. Другим выстрелом была повреждена башня с электронным оборудованием.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как ВСУ уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске год назад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию