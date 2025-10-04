Точне попадання: українські дрони виявили й знищили замасковану артилерію ворога (відео)

На Лиманському напрямку українські дрони батальйону "Signum" знищили чотири ворожі гармати, включно з трьома, захованими під маскувальними сітками, та однією бойовою гарматою. Точні удари дозволили нейтралізувати загрозу обстрілів для наших воїнів і мирних міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Signum ".

Українські військові за допомогою дронів уразили замасковані гармати на лиманському напрямку.

Пілоти батальйону SIGNUM відпрацювали по ворожим гарматам. Було знищено чотири одиниці артилерії.

"Три з них ворог намагався сховати у капонірах і під маскувальними сітками. Але наші дрони знайшли й уразили їх. Четверта гармата була в роботі, ствол у бойовій готовності. Ми такого не допускаємо - точне влучання дрона прямо в ствол позбавило ворога ще однієї зброї", - додали військові.

