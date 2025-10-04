Точное попадание: украинские дроны обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерию врага (видео)

На Лиманском направлении украинские дроны батальона "Signum" уничтожили четыре вражеские пушки, включая три, спрятанные под маскировочными сетками, и одну боевую пушку. Точные удары позволили нейтрализовать угрозу обстрелов для наших воинов и мирных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Signum".

Украинские военные с помощью дронов поразили замаскированные пушки на лиманском направлении. Пилоты батальона SIGNUM отработали по вражеским пушкам. Было уничтожено четыре единицы артиллерии. "Три из них враг пытался спрятать в капонирах и под маскировочными сетками. Но наши дроны нашли и поразили их. Четвертая пушка была в работе, ствол в боевой готовности. Мы такого не допускаем - точное попадание дрона прямо в ствол лишило врага еще одного оружия", - добавили военные.