ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Точное попадание: украинские дроны обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерию врага (видео)

Украина, Суббота 04 октября 2025 13:25
UA EN RU
Точное попадание: украинские дроны обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерию врага (видео) Фото: четыре пушки врага ликвидированы дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Лиманском направлении украинские дроны батальона "Signum" уничтожили четыре вражеские пушки, включая три, спрятанные под маскировочными сетками, и одну боевую пушку. Точные удары позволили нейтрализовать угрозу обстрелов для наших воинов и мирных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Signum".

Украинские военные с помощью дронов поразили замаскированные пушки на лиманском направлении.

Пилоты батальона SIGNUM отработали по вражеским пушкам. Было уничтожено четыре единицы артиллерии.

"Три из них враг пытался спрятать в капонирах и под маскировочными сетками. Но наши дроны нашли и поразили их. Четвертая пушка была в работе, ствол в боевой готовности. Мы такого не допускаем - точное попадание дрона прямо в ствол лишило врага еще одного оружия", - добавили военные.

Ситуация на фронте

Напомним, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

  • шесть районов сосредоточения личного состава,
  • вооружения и военной техники,
  • четыре артиллерийские средства и пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 450 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 10 ракет, 73 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

В то же время, по данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. РБК-Украина подробно описало ситуацию по каждому из направлений фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
Новости
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным