Точное попадание: украинские дроны обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерию врага (видео)
На Лиманском направлении украинские дроны батальона "Signum" уничтожили четыре вражеские пушки, включая три, спрятанные под маскировочными сетками, и одну боевую пушку. Точные удары позволили нейтрализовать угрозу обстрелов для наших воинов и мирных городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Signum".
Украинские военные с помощью дронов поразили замаскированные пушки на лиманском направлении.
Пилоты батальона SIGNUM отработали по вражеским пушкам. Было уничтожено четыре единицы артиллерии.
"Три из них враг пытался спрятать в капонирах и под маскировочными сетками. Но наши дроны нашли и поразили их. Четвертая пушка была в работе, ствол в боевой готовности. Мы такого не допускаем - точное попадание дрона прямо в ствол лишило врага еще одного оружия", - добавили военные.
Ситуация на фронте
Напомним, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:
- шесть районов сосредоточения личного состава,
- вооружения и военной техники,
- четыре артиллерийские средства и пункт управления противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 450 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 10 ракет, 73 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
В то же время, по данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. РБК-Украина подробно описало ситуацию по каждому из направлений фронта.