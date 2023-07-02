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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Точки неповернення позаду, може бути лише один переможець, - в ОП про переговори з Росією

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Розмови про необхідність переговорів України та Росії є інфантильними, оскільки в цій війні може бути лише один переможець й переможений.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Не існує більшого інфантилізму та відірваності від реальності, ніж розмови заокеанських інтелектуалів про необхідність переговорів з Росією, "поганий мир" та припинення вогню, тому що… "поразка воєнного злочинця Путіна дестабілізує політичну ситуацію в Росії". Фантастичний неосяжний… мазохізм", - пише Подоляк.

Як відзначив Подоляк, війна Росії проти України не є маленький локальним конфліктом. У війні двох систем з таким масштабом жертв, руйнувань й інтенсивності бойових дій - точки неповернення залишилися позаду.

"Сьогодні в цій війні може бути лише один переможець і один переможений. І якщо з такими "картами на столі" ви боїтеся перемогти (проявляти ініціативу), а тому підсвідомо хочете, щоб Україна програла, задля псевдостабілізації відносин з Москвою, – ви просто дивовижні люди з драматичною схильністю до суїциду", - додав Подоляк.

У разі поразки України, як зауважив радник голови Офісу президента, "програєте також ви, зігравши панахиду західному світу у власному "кінці історії".

Переговори з Російською Федерацією

Торік президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Секретар РНБО, Олексій Данілов, підкреслював, що двері для діалогу з Росією в даний час зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту.

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