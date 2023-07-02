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Точки невозврата позади, может быть только один победитель, - в ОП о переговорах с Россией

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Разговоры о необходимости переговоров Украины и России являются инфантильными, поскольку в этой войне может быть только один победитель и побежденный.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Не существует большего инфантилизма и оторванности от реальности, чем разговоры заокеанских интеллектуалов о необходимости переговоров с Россией, "плохом мире" и прекращении огня, потому что... "поражение военного преступника Путина дестабилизирует политическую ситуацию в России". Фантастический необъятный... мазохизм", - пишет Подоляк.

Как отметил Подоляк, война России против Украины не является маленький локальным конфликтом. В войне двух систем с таким масштабом жертв, разрушений и интенсивности боевых действий - точки невозврата остались позади.

"Сегодня в этой войне может быть только один победитель и один побежденный. И если с такими "картами на столе" вы боитесь победить (проявлять инициативу), а потому подсознательно хотите, чтобы Украина проиграла, ради псевдостабилизации отношений с Москвой, - вы просто удивительные люди с драматической склонностью к суициду", - добавил Подоляк.

В случае поражения Украины, как отметил советник главы Офиса президента, "проиграете также вы, сыграв панихиду западному миру в собственном "конце истории".

Переговоры с Российской Федерацией

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с российским диктатором, Владимиром Путиным.

Секретарь СНБО, Алексей Данилов, подчеркивал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

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