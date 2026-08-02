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Простій Червоноградської ЦЗФ загрожує залишити країну без необхідного вугілля взимку, - нардеп

15:19 02.08.2026 Нд
2 хв
Судова тяганина довела стратегічну фабрику до руйнування напередодні опалювального сезону
aimg Олександр Мороз
Простій Червоноградської ЦЗФ загрожує залишити країну без необхідного вугілля взимку, - нардеп Михайло Волинець (фото: npgu.org)
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Восьмимісячний простій Червоноградської збагачувальної фабрики ставить під загрозу роботу державних шахт і стабільне забезпечення країни вугіллям у період опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

"8 місяців простою - саме стільки знадобилось, щоб стратегічне підприємство, від якого залежить робота державних шахт, опинилось на межі існування", - наголосив він.

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За словами депутата, фабрика не працює із січня 2026 року. Через борги із зарплати працівники змушені звільнятися, виробничі споруди руйнуються, а в бункерах займається вугілля. Водночас суд досі не визначив нового керуючого санацією.

Він додав, що процедура санації триває майже вісім років, однак затвердженого плану досі немає, хоча закон відводить на його подання три місяці. Питання призначення керуючого знову відклали - цього разу до 19 серпня.

Волинець зазначив, що приватні кредитори продовжують боротьбу за власних арбітражних керуючих, тоді як державні органи, державні та комунальні підприємства, які мають більшість кредиторських вимог, підтримали незалежну кандидатуру.

Наслідки затягування вже відчувають працівники фабрики та жителі Соснівки. Місцева громада повідомляє про забруднення повітря, руйнування доріг і перевезення вуглевмісного шламу важкими вантажівками через житлову забудову.

Депутат наголосив, що після знищення російськими атаками промислових потужностей на сході значення Червоноградської ЦЗФ для енергетичної безпеки лише зросло. Без відновлення її роботи державні шахти можуть втратити можливість стабільно постачати підготовлене вугілля.

"Опалювальний сезон балачками й бездіяльністю суду не забезпечиш", - підсумував Волинець.

Ситуація на ЦЗФ "Червоноградська"

Як повідомлялось, РБК-Україна в окремому метаріалі писало докладніше про те, що ситуація на ЦЗФ "Червоноградська" потребує уваги, адже від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.

Крім того, раніше народний депутат Михайло Бондар наголошував, що без відновлення ефективного державного управління та стабілізації роботи підприємства зростають ризики для підготовки до опалювального сезону та енергетичної безпеки України.

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