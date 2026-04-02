"Точка неповернення" і вирішальний момент. Сирський розкрив деталі оборони Києва

За словами генерала, він усвідомив, що росіяни почнуть повномасштабне вторгнення, коли вони "продовжили" спільні навчання зі збройними силами Білорусі.

"Тоді стало очевидно, що це вже відкрита підготовка до агресії, тому що створено наступальне угруповання і в нього буде завдання захопити Київ", - уточнив він.

Коментуючи інформацію про те, що російські літаки навіть під час навчань на території Білорусі, навмисно порушували повітряний простір України, Сирський наголосив, що це була підготовка до нанесення ударів і спроба виявити українські засоби ППО.

Відповідаючи на запитання про вирішальний момент у долі столиці, генерал звернув увагу, що найважливішими були перші години, коли росіяни застосували все своє озброєння, десант і наземне угруповання.

"Для нас це було очікувано, тому що за день до цього я зібрав увесь керівний склад міста, усіх голів районів, усі силові структури, увесь керівний склад Сухопутних військ, прибув мер. Тоді мною було доведено задум оборони Києва, порядок дій... Усі знали, хто де знаходиться, хто кому підпорядковується, і порядок дій у разі агресії", - сказав Сирський.

Битва за Київ

Битва за Київ стала одним із ключових етапів початкового періоду повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року.

Російські війська намагалися швидко захопити столицю, просуваючись із півночі, зокрема через територію Білорусі, і ведучи бої в передмістях, таких як Буча, Ірпінь і Гостомель. Одним із перших епізодів стала битва за аеропорт у Гостомелі, де українські сили чинили опір спробі висадки десанту.