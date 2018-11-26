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То, что произошло, это акт прямой агрессии, - Бабин

Новости » Политика    26.11.2018 - 00:10
То, что произошло, это акт прямой агрессии, - Бабин
Фото: Борис Бабин (УНИАН)

Бабин заявил, что ждет решения военного кабинета относительно военного положения

Постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что то, что произошло, это акт прямой агрессии. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Развитие событий - любое. Ибо то что произошло это акт прямой агрессии. Промолчим - то танки РФ завтра будут во Львове. Без выстрелов", - сказал он.

Бабин, комментируя вопрос введения военного положения, отметил, что ждет решения военного кабинета.

"Давайте подождем решения военного кабинета. Я лично их жду", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на украинские корабли ранены 6 членов экипажей. Отмечается, что восторженно малый артиллерийский бронекатер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые буксируются.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет за ситуации на Азовском море, сложилась из-за действий России.

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Новости Украины агрессия РФАзовское море
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