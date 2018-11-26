Те, що відбулося, це акт прямої агресії, - Бабін

Фото: Борис Бабін (УНІАН)

Бабін заявив, що чекає рішення військового кабінету стосовно військового стану

Постійний представник президента Украіни в АРК Борис Бабін повідомив, що те, що відбулося, це акт прямої агресії. Про це він повідомив в коментарі РБК-Украіна.

"Розвиток подій - будь-який. Бо те що відбулося це акт прямої агресії. Змовчимо - то танки РФ завтра будуть у Львові. Без пострілів", - сказав він.

Бабін, коментуючи питання введення військового стану, зазначив, що чекає на рішення військового кабінету.

"Давайте почекаємо на рішення військового кабінету. Я особисто їх чекаю", - додав він.

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки РФ на українські кораблі поранені 6 членів екіпажів. Зазначається, що захоплено малий артилерійський бронекатер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії.