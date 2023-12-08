На тлі зниження цін. Reuters повідомило про збільшення імпорту російської нафти в Індії

Зниження світових цін на нафту допомагає Індії збільшити імпорт з Росії. Ціна на російську нафту нижче 60 доларів за барель дозволить покупцям використовувати західні послуги, такі як страхування і кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індія, третій у світі імпортер і споживач нафти, стала найбільшим покупцем російської морської нафти, яку Захід став уникати через вторгнення РФ в Україну минулого року.

Минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції щодо морських компаній і суден, які перевозять російську нафту, що продається за ціною, яка перевищує встановлену країнами "Великої сімки" цінову межу в 60 доларів.

Санкції не вплинуть на Індію

Три судна, що потрапили під санкції, - "Казань", "Лиговський проспект" і "НС Век" - регулярно постачали нафту в Індію.

Індійський чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що західні санкції щодо суден не матимуть жодного впливу на споживання Індією російської нафти, оскільки на ринку є достатньо суден.

Він також відмовився коментувати ймовірний пункт призначення судна NS Century. NS Century прямував до Індії, коли були введені санкції. Відтоді судно плавало недалеко від Коломбо.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Вчора повідомлялось, що Британія ввела санкції проти компанії з ОАЕ, яка володіє 62 танкерами. Їх використовувала Росія для перевезення нафти.