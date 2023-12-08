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На фоне снижения цен. Reuters сообщило об увеличении импорта российской нефти в Индии

Пятница 08 декабря 2023 17:18
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На фоне снижения цен. Reuters сообщило об увеличении импорта российской нефти в Индии Архивное фото: Импорт российской нефти в Индию растет на фоне снижения цен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Снижение мировых цен на нефть помогает Индии увеличить импорт из России. Цена на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель позволит покупателям использовать западные услуги, такие как страхование и корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индия, третий в мире импортер и потребитель нефти, стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, которую Запад стал избегать из-за вторжения РФ в Украину в прошлом году.

В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции в отношении морских компаний и судов, которые перевозят российскую нефть, продаваемую по цене, превышающей установленную странами "Большой семерки" ценовой предел в 60 долларов.

Санкции не повлияют на Индию

Три попавших под санкции судна - "Казань", "Лиговский проспект" и "НС Век" - регулярно поставляли нефть в Индию.

Индийский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что западные санкции в отношении судов не окажут никакого влияния на потребление Индией российской нефти, поскольку на рынке есть достаточно судов.

Он также отказался комментировать вероятный пункт назначения судна NS Century. NS Century направлялся в Индию, когда были введены санкции. С тех пор судно плавало недалеко от Коломбо.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

Вчера сообщалось, что Британия ввела санкции против компании с ОАЭ, владеющей 62 танкерами. Их использовала Россия для перевозки нефти.

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