На фоне визита Путина в Китай США сделали резкое заявление о роли Пекина в войне против Украины

Белый дом обвинил Китай в помощи российскому диктатору Владимиру Путину в его войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ , Интерфакс и Радио Свобода .

Как передает собственный корреспондент Укринформа, соответствующее заявление в Вашингтоне сделала спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", – сказала она.

Путин в Китае

Российский диктатор Владимир Путин 15 мая прибыл в Пекин, где пройдут переговоры с Си Цзиньпином.

По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Путин и Си поговорят на встрече тет-а-тет "за чаем" и на закрытой встрече в формате "1+4", в которой с российской стороны примут участие новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и Ушаков.

По словам пресс-секретаря МИД Китая, Си и Путин обменяются мнениями относительно двусторонних отношений, сотрудничества в различных сферах, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес в свете 75-й годовщины китайско-российских дипломатических отношений.

Помощь Китая России в агрессии против Украины