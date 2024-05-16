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На фоне визита Путина в Китай США сделали резкое заявление о роли Пекина в войне против Украины

Четверг 16 мая 2024 03:29
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На фоне визита Путина в Китай США сделали резкое заявление о роли Пекина в войне против Украины Фото: лидер КНР Си Цзиньпин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Белый дом обвинил Китай в помощи российскому диктатору Владимиру Путину в его войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, Интерфакс и Радио Свобода.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, соответствующее заявление в Вашингтоне сделала спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", – сказала она.

Путин в Китае

Российский диктатор Владимир Путин 15 мая прибыл в Пекин, где пройдут переговоры с Си Цзиньпином.

По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Путин и Си поговорят на встрече тет-а-тет "за чаем" и на закрытой встрече в формате "1+4", в которой с российской стороны примут участие новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и Ушаков.

По словам пресс-секретаря МИД Китая, Си и Путин обменяются мнениями относительно двусторонних отношений, сотрудничества в различных сферах, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес в свете 75-й годовщины китайско-российских дипломатических отношений.

Помощь Китая России в агрессии против Украины

После начала полномасштабного вторжения РФ Пекин укрепил сотрудничество с Москвой. Китай продает России продукцию двойного назначения, используемую российским ВПК в производстве оружия. Активизация этих отношений помогает Кремлю бороться с последствиями западных санкций.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку продукции двойного назначения России.

Руководство Китая не воспринимает подобную критику, заявляя, что КНР якобы хотят сделать ответственной за войну. Пекин не видит ничего плохого в помощи военно-промышленному комплексу государства-агрессора, ведущего захватническую войну против соседнего государства.

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