На тлі війни в Україні Франція формує новий військовий резерв

Міністерство збройних сил Франції офіційно оголосило про старт набору до оновленого формату національної служби.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила глава Міноборони країни Катрін Вотрен.
Новий сервіс є добровільним, суто військовим і покликаний замінити попередню модель Service National Universel. Його запуск став практичною реалізацією рішення, анонсованого президентом Еммануелем Макроном наприкінці 2025 року на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі.
Подати заявку на участь у національному військовому сервісі можна з 12 січня 2026 року. Участь відкрита для громадян Франції віком від 18 до 25 років, зокрема для тих, хто проживає за кордоном.
Реєстрація відбувається через:
Відбір проходитиме у міру надходження заявок. До першої хвилі планують набрати 3 тисячі добровольців. Початок служби - з вересня по листопад 2026 року, остаточні рішення кандидатам обіцяють повідомити до 1 липня.
Вимога щодо наявності дипломів відсутня. Основні критерії - мотивація, медична придатність та відповідність потребам збройних сил. Приблизно 20% добровольців можуть бути залучені до експертних місій, зокрема у сфері кібербезпеки.
Тривалість національного військового сервісу становитиме 10 місяців:
Служба проходитиме виключно на території Франції, включно із заморськими регіонами.
Добровольцям гарантують:
Для ліцеїстів участь у сервісі інтегрують із системою Parcoursup. У разі відбору вони зможуть оформити "рік цезури" з відстрочкою вступу до вишу або скоригувати свій освітній план під час служби.
Після завершення програми можливі кілька варіантів:
За словами Катрін Вотран, ключовим чинником стала повномасштабна війна Росії проти України, яка змусила європейські держави переосмислити власні оборонні підходи.
Саме тому Франція прагне мати не лише професійну армію, а й підготовлений людський резерв, здатний швидко реагувати на тривалі кризові сценарії. У цьому контексті запуск нового військового сервісу означає фактичне завершення програми Service National Universel, яка з 2019 року мала переважно символічний та виховний характер.
Раніше ми писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламенту про план розміщення 6 тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди.