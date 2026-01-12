На фоне войны в Украине Франция формирует новый военный резерв

Министерство вооруженных сил Франции официально объявило о старте набора в обновленный формат национальной службы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила глава Минобороны страны Катрин Вотрен.
Новый сервис является добровольным, чисто военным и призван заменить предыдущую модель Service National Universel. Его запуск стал практической реализацией решения, анонсированного президентом Эммануэлем Макроном в конце 2025 года на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.
Подать заявку на участие в национальном военном сервисе можно с 12 января 2026 года. Участие открыто для граждан Франции в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе для тех, кто проживает за рубежом.
Регистрация происходит через:
Отбор будет проходить по мере поступления заявок. В первую волну планируют набрать 3 тысячи добровольцев. Начало службы - с сентября по ноябрь 2026 года, окончательные решения кандидатам обещают сообщить до 1 июля.
Требование о наличии дипломов отсутствует. Основные критерии - мотивация, медицинская пригодность и соответствие потребностям вооруженных сил. Примерно 20% добровольцев могут быть привлечены к экспертным миссиям, в частности в сфере кибербезопасности.
Продолжительность национального военного сервиса составит 10 месяцев:
Служба будет проходить исключительно на территории Франции, включая заморские регионы.
Добровольцам гарантируют:
Для лицеистов участие в сервисе интегрируют с системой Parcoursup. В случае отбора они смогут оформить "год цезуры" с отсрочкой поступления в вуз или скорректировать свой образовательный план во время службы.
После завершения программы возможны несколько вариантов:
По словам Катрин Вотран, ключевым фактором стала полномасштабная война России против Украины, которая заставила европейские государства переосмыслить собственные оборонные подходы.
Именно поэтому Франция стремится иметь не только профессиональную армию, но и подготовленный человеческий резерв, способный быстро реагировать на длительные кризисные сценарии. В этом контексте запуск нового военного сервиса означает фактическое завершение программы Service National Universel, которая с 2019 года имела преимущественно символический и воспитательный характер.
Ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту о плане размещения 6 тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения.