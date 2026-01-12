На фоне войны в Украине Франция формирует новый военный резерв

Новый сервис является добровольным, чисто военным и призван заменить предыдущую модель Service National Universel. Его запуск стал практической реализацией решения, анонсированного президентом Эммануэлем Макроном в конце 2025 года на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

Кого и как будут набирать

Подать заявку на участие в национальном военном сервисе можно с 12 января 2026 года. Участие открыто для граждан Франции в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе для тех, кто проживает за рубежом.

Регистрация происходит через:

официальные сайты рекрутинга армии;

центры информации и рекрутинга во всех департаментах;

телефонные каналы набора.

Отбор будет проходить по мере поступления заявок. В первую волну планируют набрать 3 тысячи добровольцев. Начало службы - с сентября по ноябрь 2026 года, окончательные решения кандидатам обещают сообщить до 1 июля.

Требование о наличии дипломов отсутствует. Основные критерии - мотивация, медицинская пригодность и соответствие потребностям вооруженных сил. Примерно 20% добровольцев могут быть привлечены к экспертным миссиям, в частности в сфере кибербезопасности.

Условия службы и оплата

Продолжительность национального военного сервиса составит 10 месяцев:

1 месяц базовой военной подготовки;

9 месяцев выполнения задач в структурах вооруженных сил Франции.

Служба будет проходить исключительно на территории Франции, включая заморские регионы.

Добровольцам гарантируют:

ежемесячную выплату не менее 800 евро;

обеспечение жильем, питанием и снаряжением.

Как сервис совместят с образованием и карьерой

Для лицеистов участие в сервисе интегрируют с системой Parcoursup. В случае отбора они смогут оформить "год цезуры" с отсрочкой поступления в вуз или скорректировать свой образовательный план во время службы.

После завершения программы возможны несколько вариантов:

возвращение к учебе;

выход на рынок труда с пребыванием в резерве доступности сроком на пять лет;

поступление в оперативный резерв;

интеграция в кадровую армию.

Почему Франция приняла это решение именно сейчас

По словам Катрин Вотран, ключевым фактором стала полномасштабная война России против Украины, которая заставила европейские государства переосмыслить собственные оборонные подходы.

Именно поэтому Франция стремится иметь не только профессиональную армию, но и подготовленный человеческий резерв, способный быстро реагировать на длительные кризисные сценарии. В этом контексте запуск нового военного сервиса означает фактическое завершение программы Service National Universel, которая с 2019 года имела преимущественно символический и воспитательный характер.