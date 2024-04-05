На тлі війни в Україні. У Фінляндії почастішали збої в роботі GPS у літаків, - ЗМІ

Видання зазначає, що з початку року вже надійшло майже 900 повідомлень про порушення прийому сигналів GPS. Повідомляється, що до вторгнення РФ в Україну такі випадки фіксували дуже рідко.

Фінське агентство зв'язку і транспорту виявило більшість збоїв сигналу GPS у Чорноморському регіоні, в районі країн Балтії, а також біля російського Калінінграда.

Також подібні проблеми виявляли в районі Польщі та Санкт-Петербурга. У Фінляндії прямо не звинувачують РФ у випадках збоїв, однак констатують їх збільшення після початку війни в Україні.