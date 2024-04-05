На тлі війни в Україні. У Фінляндії почастішали збої в роботі GPS у літаків, - ЗМІ

Кількість збоїв у роботі GPS повітряного транспорту у Фінляндії з початку 2024 року вже втричі перевищила показник за весь минулий рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.
Видання зазначає, що з початку року вже надійшло майже 900 повідомлень про порушення прийому сигналів GPS. Повідомляється, що до вторгнення РФ в Україну такі випадки фіксували дуже рідко.
Фінське агентство зв'язку і транспорту виявило більшість збоїв сигналу GPS у Чорноморському регіоні, в районі країн Балтії, а також біля російського Калінінграда.
Також подібні проблеми виявляли в районі Польщі та Санкт-Петербурга. У Фінляндії прямо не звинувачують РФ у випадках збоїв, однак констатують їх збільшення після початку війни в Україні.
У січні Інститут вивчення війни писав, що в Польщі та Балтійському регіоні було зафіксовано масштабні збої в роботі систем GPS. Тоді не виключали, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Пізніше в Естонії звинуватили Росію в тому, що вона стоїть за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєння у Східній Європі.
А нещодавно Росія заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав поблизу російського Калінінграда.
Вчора представник Міноборони Німеччини сказав, що вважає Росію причетною до збоїв роботи GPS у районі країн Балтії.
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