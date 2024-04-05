На фоне войны в Украине. В Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов, - СМИ

Издание отмечает, что с начала года уже поступило почти 900 сообщений о нарушении приема сигналов GPS. Сообщается, что до вторжения РФ в Украину такие случаи фиксировали очень редко.

Финское агентство связи и транспорта выявило большинство сбоев сигнала GPS в Черноморском регионе, в районе стран Балтии, а также возле российского Калининграда.

Также подобные проблемы обнаруживали в районе Польши и Санкт-Петербурга. В Финляндии прямо не обвиняют РФ в случаях сбоев, однако констатируют их увеличение после начала войны в Украине.