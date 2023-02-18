На тлі війни в Україні. Армія Іспанії відновить свої артилерійські системи, - ЗМІ

Зазначається, що вторгнення РФ показало актуальність ствольної артилерії. Вона може бути однією з головних видів зброї на полі бою. Компанія Santa Bárbara Sistemas отримала контракт від військових Іспанії.

Протягом наступних чотирьох років працюватиме над оновленням існуючих артилерійських установок в армії Іспанії. На це планується витратити 36 млн євро.

SIAC

Іспанська 155-мм гаубиця. Розроблена і вироблена іспанською компанією Santa Bárbara Sistemas, яка з 2001 року є частиною General Dynamics — European Land Systems.

Гаубиця оснащена дизельним двигуном потужністю 106 к.с., який постає як допоміжна силова установка (ЗСУ) і дає можливість автономного ходу зі швидкістю 18 км/год. Довжина ствола становить 52 калібру. Об'єм зарядної камери - 23 літри.

Santa Bárbara Sistemas 155/52 APU-SBT - версія для колумбійської армії. Придбано 15 одиниць на суму 13,5 млн євро.