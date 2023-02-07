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В Іспанії вже завантажили на судно бронетранспортери M113 для України, - ЗМІ

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Більбао, Вівторок 07 лютого 2023 21:23
В Іспанії вже завантажили на судно бронетранспортери M113 для України, - ЗМІ Ілюстративне фото: в Іспанії вже завантажили на судно бронетранспортери M113 для України (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

В Іспанії розпочинають транспортування 20 бронетранспортерів M113 в Україну. Їх уже завантажили на судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

За інформацією видання, завантаження техніки на судно Finneco 1, яке пришвартоване в Більбао, відбувалося сьогодні, 7 лютого, з 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 за київським часом).

У Europa Press зазначають, що відправлення судна до місця призначення має розпочатися вже найближчим часом.

Нагадаємо, 1 лютого Міноборони Іспанії анонсувало передачу Україні 20 БТР M113.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони Іспанії Маргарити Роблес, її країна має намір передати Україні танки Leopard 2 навесні цього року.

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