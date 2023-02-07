В Іспанії вже завантажили на судно бронетранспортери M113 для України, - ЗМІ

В Іспанії розпочинають транспортування 20 бронетранспортерів M113 в Україну. Їх уже завантажили на судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press .

За інформацією видання, завантаження техніки на судно Finneco 1, яке пришвартоване в Більбао, відбувалося сьогодні, 7 лютого, з 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 за київським часом).

У Europa Press зазначають, що відправлення судна до місця призначення має розпочатися вже найближчим часом.