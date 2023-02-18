На фоне войны в Украине. Армия Испании возобновит свои артиллерийские системы, - СМИ

Испанская армия решила обновить прицепные гаубицы SIAC на фоне войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Infodefensa.
Отмечается, что вторжение РФ показало актуальность ствольной артиллерии. Она может быть одним из основных видов орудия на поле боя. Компания Santa Barbara Sistemas получила контракт от военных Испании.
В последующие четыре года будет работать над обновлением существующих артиллерийских установок в армии Испании. На это планируется потратить 36 млн. евро.
Испанская 155-мм гаубица. Разработана и произведена испанской компанией Santa Barbara Sistemas, которая с 2001 года является частью General Dynamics — European Land Systems.
Гаубица оснащена дизельным двигателем мощностью 106 л.с., который выступает в качестве вспомогательной силовой установки (ВСУ) и дает возможность автономного хода со скоростью 18 км/ч. Длина ствола составляет 52 калибра. Объем зарядной камеры – 23 литра.
Santa Bárbara Sistemas 155/52 APU-SBT – версия для колумбийской армии. Приобретено 15 единиц на сумму 13,5 млн. евро.
Напомним, что испанские инструкторы научат 55 украинских защитников управлять германским танком Leopard 2A4. Первые солдаты поедут туда на этой или следующей неделе.
В Испании приступают к транспортировке 20 бронетранспортеров M113 в Украину. Их уже погрузили на судно.
Испанское оборонное предприятие уже начало восстанавливать пять танков Leopard 2A4, которые планируется послать Украине.
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