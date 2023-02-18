На фоне войны в Украине. Армия Испании возобновит свои артиллерийские системы, - СМИ

Отмечается, что вторжение РФ показало актуальность ствольной артиллерии. Она может быть одним из основных видов орудия на поле боя. Компания Santa Barbara Sistemas получила контракт от военных Испании.

В последующие четыре года будет работать над обновлением существующих артиллерийских установок в армии Испании. На это планируется потратить 36 млн. евро.

SIAC

Испанская 155-мм гаубица. Разработана и произведена испанской компанией Santa Barbara Sistemas, которая с 2001 года является частью General Dynamics — European Land Systems.

Гаубица оснащена дизельным двигателем мощностью 106 л.с., который выступает в качестве вспомогательной силовой установки (ВСУ) и дает возможность автономного хода со скоростью 18 км/ч. Длина ствола составляет 52 калибра. Объем зарядной камеры – 23 литра.

Santa Bárbara Sistemas 155/52 APU-SBT – версия для колумбийской армии. Приобретено 15 единиц на сумму 13,5 млн. евро.