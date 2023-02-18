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На тлі війни в Україні. Армія Іспанії відновить свої артилерійські системи, - ЗМІ

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Іспанія, Субота 18 лютого 2023 16:41
На тлі війни в Україні. Армія Іспанії відновить свої артилерійські системи, - ЗМІ Фото: SIAC (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанська армія вирішила оновити свої причіпні гаубиці SIAC на тлі війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Іnfodefensa.

Зазначається, що вторгнення РФ показало актуальність ствольної артилерії. Вона може бути однією з головних видів зброї на полі бою. Компанія Santa Bárbara Sistemas отримала контракт від військових Іспанії.

Протягом наступних чотирьох років працюватиме над оновленням існуючих артилерійських установок в армії Іспанії. На це планується витратити 36 млн євро.

SIAC

Іспанська 155-мм гаубиця. Розроблена і вироблена іспанською компанією Santa Bárbara Sistemas, яка з 2001 року є частиною General Dynamics — European Land Systems.

Гаубиця оснащена дизельним двигуном потужністю 106 к.с., який постає як допоміжна силова установка (ЗСУ) і дає можливість автономного ходу зі швидкістю 18 км/год. Довжина ствола становить 52 калібру. Об'єм зарядної камери - 23 літри.

Santa Bárbara Sistemas 155/52 APU-SBT - версія для колумбійської армії. Придбано 15 одиниць на суму 13,5 млн євро.

Нагадаємо, що іспанські інструктори навчать 55 українських захисників керувати німецьким танком Leopard 2A4. Перші солдати поїдуть туди цього чи наступного тижня.

В Іспанії розпочинають транспортування 20 бронетранспортерів M113 в Україну. Їх уже завантажили на судно.

Іспанське оборонне підприємство вже почало відновлювати п'ять танків Leopard 2A4, які планується надіслати Україні.

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