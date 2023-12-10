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На тлі указів про анексію територій. Лідер Венесуели зустрінеться з президентом Гаяни

Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президенти Венесуели та Гаяни зустрінуться, щоб спробувати розрядити зростаючу напругу через претензії Каракаса на території сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес анексії Ессекібо - регіон сусідньої Гаяни, де виявили нафту та газ. Він становить дві третини території країни.

Для цього Мадуро вирішив провести референдум. Після цього між Венесуелою та Гаяною почали допускати війну.

Венесуельський президент також підписав низку указів про анексію частини території Гаяни, а також ухвалив "нову" карту країни з регіоном Ессекібо.

Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чим він може зашкодити Україні - в матеріалі РБК-Україна.

 

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Николас МадуроВенесуэла