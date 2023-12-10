На фоне указов об аннексии территорий. Лидер Венесуэлы встретится с президентом Гайаны

Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся, чтобы попытаться разрядить растущее напряжение из-за претензий Каракаса на территории соседней страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро начал процесс аннексии Эссекибо – регион соседней Гайаны, где обнаружили нефть и газ. Он составляет две трети территории страны.
Для этого Мадуро решил провести референдум. После этого между Венесуэлой и Гайаной начали допускать войну.
Венесуэльский президент также подписал ряд указов об аннексии части территории Гайаны, а также принял "новую" карту страны с регионом Эссекибо.
Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и чем он может повредить Украине – в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.