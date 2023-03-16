На тлі терору РФ. ЄС та НАТО запустили спільну групу по захисту критичної інфраструктури

Євросоюз та НАТО запустили роботу спільної групи із захисту критичної інфраструктури країн організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Північноатлантичного альянсу.
"Високопоставлені представники НАТО та Євросоюзу зустрілися у четвер, 16 березня, щоб запустити нову оперативну групу зі стійкості критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співпраця зі зміцнення критично важливої інфраструктури стала ще більш важливою у світлі саботажу проти трубопроводів "Північний потік" та використання Росією енергії як зброя в рамках її агресивної війни проти України.
"Ця ініціатива поєднує посадових осіб обох організацій для обміну передовим досвідом, ситуаційної обізнаності та розробки принципів підвищення стійкості. Цільова група розпочне роботу з чотирьох секторів: енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури та космосу", - розповіли у НАТО.
Співпраця між НАТО та ЄС досягла безпрецедентного рівня останніми роками, особливо після початку агресивної війни Росії проти України. У січні лідери НАТО та ЄС підписали нову спільну декларацію, щоб вивести партнерство між організаціями на новий рівень, у тому числі щодо нових та проривних технологій, космосу та впливу зміни клімату на безпеку.
Раніше повідомлялось, що НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи "Північний потік" та мілітаризацію Росією енергетики.
Німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.
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