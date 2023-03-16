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На тлі терору РФ. ЄС та НАТО запустили спільну групу по захисту критичної інфраструктури

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Четвер 16 березня 2023 20:19
На тлі терору РФ. ЄС та НАТО запустили спільну групу по захисту критичної інфраструктури Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз та НАТО запустили роботу спільної групи із захисту критичної інфраструктури країн організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Північноатлантичного альянсу.

"Високопоставлені представники НАТО та Євросоюзу зустрілися у четвер, 16 березня, щоб запустити нову оперативну групу зі стійкості критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співпраця зі зміцнення критично важливої інфраструктури стала ще більш важливою у світлі саботажу проти трубопроводів "Північний потік" та використання Росією енергії як зброя в рамках її агресивної війни проти України.

"Ця ініціатива поєднує посадових осіб обох організацій для обміну передовим досвідом, ситуаційної обізнаності та розробки принципів підвищення стійкості. Цільова група розпочне роботу з чотирьох секторів: енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури та космосу", - розповіли у НАТО.

Співпраця між НАТО та ЄС досягла безпрецедентного рівня останніми роками, особливо після початку агресивної війни Росії проти України. У січні лідери НАТО та ЄС підписали нову спільну декларацію, щоб вивести партнерство між організаціями на новий рівень, у тому числі щодо нових та проривних технологій, космосу та впливу зміни клімату на безпеку.

Раніше повідомлялось, що НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи "Північний потік" та мілітаризацію Росією енергетики.

Німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

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