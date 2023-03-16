На фоне террора РФ. ЕС и НАТО запустили общую группу по защите критической инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Североатлантического альянса.

"Высокопоставленные представители НАТО и Евросоюза встретились в четверг, 16 марта, чтобы запустить новую оперативную группу по устойчивости критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество по укреплению критически важной инфраструктуры стало еще более важным в свете саботажа против трубопроводов Северный поток и использования Россией энергии как оружие в рамках ее агрессивной войны против Украины.

"Эта инициатива объединяет должностных лиц обеих организаций для обмена передовым опытом, ситуационной осведомленности и разработки принципов повышения устойчивости. Целевая группа приступит к работе из четырех секторов: энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и космоса", - рассказали в НАТО.

Сотрудничество между НАТО и ЕС достигло беспрецедентного уровня в последние годы, особенно после начала агрессивной войны России против Украины. В январе лидеры НАТО и ЕС подписали новую общую декларацию, чтобы вывести партнерство между организациями на новый уровень, в том числе новых и прорывных технологий, космоса и влияния изменения климата на безопасность.