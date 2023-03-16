ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На фоне террора РФ. ЕС и НАТО запустили общую группу по защите критической инфраструктуры

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 20:19
На фоне террора РФ. ЕС и НАТО запустили общую группу по защите критической инфраструктуры Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз и НАТО запустили работу общей группы защиты критической инфраструктуры стран организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Североатлантического альянса.

"Высокопоставленные представители НАТО и Евросоюза встретились в четверг, 16 марта, чтобы запустить новую оперативную группу по устойчивости критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество по укреплению критически важной инфраструктуры стало еще более важным в свете саботажа против трубопроводов Северный поток и использования Россией энергии как оружие в рамках ее агрессивной войны против Украины.

"Эта инициатива объединяет должностных лиц обеих организаций для обмена передовым опытом, ситуационной осведомленности и разработки принципов повышения устойчивости. Целевая группа приступит к работе из четырех секторов: энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и космоса", - рассказали в НАТО.

Сотрудничество между НАТО и ЕС достигло беспрецедентного уровня в последние годы, особенно после начала агрессивной войны России против Украины. В январе лидеры НАТО и ЕС подписали новую общую декларацию, чтобы вывести партнерство между организациями на новый уровень, в том числе новых и прорывных технологий, космоса и влияния изменения климата на безопасность.

Ранее сообщалось, что НАТО и ЕС создают целевую группу по усилению защиты критически важной инфраструктуры в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы "Северный поток" и милитаризацию Россией энергетики.

Немецкие следователи уверены, что "Северный поток" в сентябре 2022 года взорвали россияне.

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Евросоюз Йенс Столтенберг Северный поток Война в Украине
NEWS
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины