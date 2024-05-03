ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На тлі підготовки РФ до війни. У Латвії готують тисячі сховищ та тимчасових укриттів

П'ятниця 03 травня 2024 04:28
UA EN RU
На тлі підготовки РФ до війни. У Латвії готують тисячі сховищ та тимчасових укриттів Фото: Латвія готує тисячі сховищ та тимчасових укриттів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Латвія планує найближчим часом облаштувати понад 3 тисячі сховищ та 12 тисяч тимчасових укриттів, для потреб яких мають намір виділяти щорічно як мінімум 98 млн євро щорічно, з 2025 по 2034 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Згідно з наданими розрахунками, середня ємність сховища – 200 осіб, а місць для тимчасового укриття – по 100 осіб. Таким чином, 3120 сховищ зможуть надати захист 624 тисячі осіб, а 12490 місць для тимчасового укриття захистять 1,249 млн жителів країни.

У проекті МВС Латвії прописані можливі джерела фінансування ремонту притулків – фонди Європейського союзу, програма державної підтримки від Міністерства охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку, заявки муніципальних інвестиційних проектів на одержання позички з держбюджету тощо.

За словами прем'єр-міністра Латвії Евікі Силіні, вже цього року в країні з'являться спеціальні знаки, які повідомлятимуть, де знаходяться оновлені укриття.

Загрози для Латвії із боку РФ

В останні роки російські офіційні особи періодично роблять спірні заяви, які можна трактувати як підготовку РФ до війни з країнами Балтії. На цьому фоні Швеція має намір найближчим часом перекинути до Латвії свої війська, а також бронетранспортери та танки Leopard. Ці сили мають діяти з початку наступного року.

Щоб мінімізувати загрозу з боку РФ, у дні голосування на президентських виборах РФ на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1001 особу. Зазначається, що у 24 осіб виявили закінчення термінів постійного посвідки на проживання. Управління у справах громадянства та міграції Латвії вирішило виписати чотирьом із них вимоги самостійно залишити країну протягом 30 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія НАТО Вторгнення Росії до України
NEWS
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла