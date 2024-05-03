На фоне подготовки РФ к войне. В Латвии готовят тысячи убежищ и временных укрытий

Латвия планирует в ближайшее время обустроить более 3 тысяч хранилищ и 12 тысяч временных укрытий, для нужд которых намерены выделять ежегодно как минимум 98 млн евро ежегодно, с 2025 по 2034 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Согласно предоставленным расчетам, средняя емкость хранилища – 200 человек, а мест для временного укрытия – по 100 человек. Таким образом, 3120 хранилищ смогут предоставить защиту 624 тысяч человек, а 12490 мест для временного укрытия защитят 1,249 млн жителей страны.

В проекте МВД Латвии прописаны возможные источники финансирования ремонта убежищ – фонды Европейского союза, программа государственной поддержки от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, заявки муниципальных инвестиционных проектов на получение ссуды из госбюджета и т.д.

По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, уже в этом году в стране появятся специальные знаки, которые будут извещать, где находятся обновленные укрытия.