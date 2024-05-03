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На фоне подготовки РФ к войне. В Латвии готовят тысячи убежищ и временных укрытий

Пятница 03 мая 2024 04:28
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На фоне подготовки РФ к войне. В Латвии готовят тысячи убежищ и временных укрытий Фото: Латвия готовит тысячи убежищ и временных укрытий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Латвия планирует в ближайшее время обустроить более 3 тысяч хранилищ и 12 тысяч временных укрытий, для нужд которых намерены выделять ежегодно как минимум 98 млн евро ежегодно, с 2025 по 2034 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Согласно предоставленным расчетам, средняя емкость хранилища – 200 человек, а мест для временного укрытия – по 100 человек. Таким образом, 3120 хранилищ смогут предоставить защиту 624 тысяч человек, а 12490 мест для временного укрытия защитят 1,249 млн жителей страны.

В проекте МВД Латвии прописаны возможные источники финансирования ремонта убежищ – фонды Европейского союза, программа государственной поддержки от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, заявки муниципальных инвестиционных проектов на получение ссуды из госбюджета и т.д.

По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, уже в этом году в стране появятся специальные знаки, которые будут извещать, где находятся обновленные укрытия.

Угрозы для Латвии со стороны РФ

В последние годы российские официальные лица периодически делают спорные заявления, которые можно трактовать, как подготовку РФ к войне со странами Балтии. На этом фоне Швеция намерена в ближайшее время перебросить в Латвию свои войска, а также бронетранспортеры и танки Leopard. Эти силы должны начать действовать с начала следующего года.

Чтобы минимизировать угрозу со стороны РФ, в дни голосования на президентских выборах РФ на территории российского посольства в Риге полиция проверила документы у 1 001 человека. Отмечается, что у 24 человек обнаружили истечение сроков постоянного вида на жительство. Управление по делам гражданства и миграции Латвии решило выписать четырем из них требования самостоятельно покинуть страну в течение 30 дней.

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