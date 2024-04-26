Ближче до кордону із РФ. Швеція відправить до Латвії війська та танки Leopard
Швеція має намір найближчим часом перекинути до Латвії свої війська, а також бронетранспортери та танки Leopard.
Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Уряд ухвалив офіційне рішення доручити збройним силам підготувати шведський внесок у батальйон, що охоронятиме країни Балтії", - заявив Крістерссон.
За його словами, Швеція найближчим часом продовжить реалізацію планів щодо відправлення військ до Латвії в рамках розгортання сил НАТО у країнах Балтії, які мають сухопутні кордони з Росією та її союзником Білоруссю.
Він також наголосив, що ці сили мають почати діяти з початку наступного року. Окрім військ до Латвії буде перекинуто легку бронетехніку, а також танки Leopard. У Збройних силах Швеції раніше заявляли, що до Латвії може бути відправлено близько 600 військовослужбовців.
Що передувало
Раніше глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що Захід повинен прагнути створити більше "стратегічних труднощів" у спробі контролювати поведінку Росії. Він також зазначив, що НАТО робить недостатньо, щоб зупинити агресію РФ проти України.
Також уряд Швеції на тлі загроз з боку РФ має намір підготувати країну до можливого військового конфлікту з Росією. Передбачається, що з цією метою в країні можуть модернізувати порти, дороги, залізничні мережі, лікарні та укриття.
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