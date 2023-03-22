На фоне ордера. ЮАР хочет обсудить с Россией присутствие Путина на саммите БРИКС

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Софи Мокоэну в Twitter , об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Южная Африка должна будет рассмотреть существующие положения нашего законодательства (по вопросу ордера на арест Путина - ред.). Мы также, я думаю, должны провести дискуссию в Кабинете министров, а также с нашими коллегами в России и действительно определить путь вперед, у нас пока нет такой дискуссии", - заявила она.

Стоит заметить, что Путин в августе намерен посетить Дурбан - второй по населению портовый город ЮАР. Там пройдет саммит БРИКС. При этом ЮАР обязана арестовать Путина после того, как соответствующий ордер выдал Международный уголовный суд.