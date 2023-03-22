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На фоне ордера. ЮАР хочет обсудить с Россией присутствие Путина на саммите БРИКС

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Среда 22 марта 2023 19:53
На фоне ордера. ЮАР хочет обсудить с Россией присутствие Путина на саммите БРИКС Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Южно-Африканская Республика намерена провести консультации с Россией о возможном приезде диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Софи Мокоэну в Twitter, об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Южная Африка должна будет рассмотреть существующие положения нашего законодательства (по вопросу ордера на арест Путина - ред.). Мы также, я думаю, должны провести дискуссию в Кабинете министров, а также с нашими коллегами в России и действительно определить путь вперед, у нас пока нет такой дискуссии", - заявила она.

Стоит заметить, что Путин в августе намерен посетить Дурбан - второй по населению портовый город ЮАР. Там пройдет саммит БРИКС. При этом ЮАР обязана арестовать Путина после того, как соответствующий ордер выдал Международный уголовный суд.

Напомним, 17 марта суд Гааги разрешил арестовать Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение существенно ограничивает возможности диктатора выезжать за границу.

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