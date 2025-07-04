На тлі нових атак РФ: Ізраїль оголосив про додатковий пакет допомоги Україні
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив передати Україні нову партію допомоги. Вона включає сучасні системи водопостачання для мешканців районів, де інфраструктура постраждала від обстрілів РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
Зазначається, що допомога буде передана через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю. Кожна з систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Їх встановлять в східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води.
"Нова гуманітарна допомога фінансується з бюджету Міністерства закордонних справ і є продовженням прихильності Ізраїлю до підтримки України", - розповів Бродський.
Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Ізраїль вже надав значну гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, мова про повітряні та наземні "мости" з поставками продовольства, медикаментів та іншого необхідного обладнання.
У перші місяці війни також було розгорнуто польовий госпіталь, а в першому кварталі 2025 року було розподілено сотні генераторів у регіонах, що постраждали від обстрілів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ізраїль допоміг Україні посилити захист неба від російських ракет. Йдеться про передачу систем протиповітряної оборони Patriot.
Ще торік у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Україна і США обговорюють з Ізраїлем можливу передачу 8 систем Patriot. Публічно результати таких переговорів не розкривалися.
Детальніше про чутки навколо такої допомоги Україні РБК-Україна писало в матеріалі.
Вже цього року The New York Times написало, що цього літа Україна має отримати одну систему ППО Patriot з Ізраїлю.
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