На тлі нових атак РФ: Ізраїль оголосив про додатковий пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив передати Україні нову партію допомоги. Вона включає сучасні системи водопостачання для мешканців районів, де інфраструктура постраждала від обстрілів РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Зазначається, що допомога буде передана через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю. Кожна з систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Їх встановлять в східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води.

"Нова гуманітарна допомога фінансується з бюджету Міністерства закордонних справ і є продовженням прихильності Ізраїлю до підтримки України", - розповів Бродський.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Ізраїль вже надав значну гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, мова про повітряні та наземні "мости" з поставками продовольства, медикаментів та іншого необхідного обладнання.

У перші місяці війни також було розгорнуто польовий госпіталь, а в першому кварталі 2025 року було розподілено сотні генераторів у регіонах, що постраждали від обстрілів.