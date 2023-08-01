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На тлі держперевороту. Американським військовим заборонили залишати базу в Нігері

Фото: американським військовим заборонили залишати базу в Нігері (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Американським військовим заборонили виходити за межі бази у Нігері в районі міста Агадес на тлі заколоту у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Близько тисячі американських військовослужбовців повернули на базу минулого тижня. За даними джерел у Держдепартаменті США, Вашингтон поки не прийняв рішення, чи те, що відбувається в африканській країні, державним переворотом.

Визнання цього спричинить скорочення економічної та військової допомоги.
Це також може позначитися на боротьбі з тероризмом та підтримці стабільності у регіоні.

У понеділок високопосадовець Держдепартаменту заявив, що ситуація в країні відносно спокійна.

"Ні у місті, ні в країні хвилювань справді немає. Насправді все зосереджено на резиденції президента", – сказав співробітник Держдепартаменту США.

За його словами, досі немає вказівок на те, що ПВК "Вагнера", або інші збройні формування відіграли будь-яку роль у захопленні влади, чи наступних протестах.

Американські військові перебувають у Нігері близько 10 років. Як зазначає CNN, вони переважно консультують і ведуть навчання сил, які борються з тероризмом.

Переворот у Нігері

У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохаммеда Базума. ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Ряд країн світу одразу ж засудили переворот у Нігері, зокрема й Україна.

У п'ятницю, 28 липня, глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти екс-президента у 2015 році.

Гвінея стала першою країною, яка виступила на підтримку повстанців, які захопили владу у Нігері. Влада Буркіна-Фасо і Малі, у свою чергу, заявила про готовність воювати на боці повстанців Нігеру.

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