На фоне госпереворота. Американским военным запретили покидать базу в Нигере

Около тысячи американских военнослужащих были возвращены на базу на прошлой неделе. По данным источников в Госдепартаменте США, Вашингтон пока не принял решение, является ли происходящее в африканской стране государственным переворотом.

Признание этого повлечет сокращение экономической и военной помощи.

Это также может отразиться на борьбе с терроризмом и поддержании стабильности в регионе.

В понедельник высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что ситуация в стране относительно спокойная.

"Ни в городе, ни в стране волнений действительно нет. На самом деле все сосредоточено на резиденции президента", – сказал сотрудник Госдепартамента США.

По его словам, до сих пор нет указаний на то, что ЧВК "Вагнера", или другие вооруженные формирования сыграли какую-либо роль в захвате власти, или последующих протестах.

Американские военные находятся в Нигере около 10 лет. Как отмечает CNN, они в основном консультируют и ведут обучение сил, которые борются с терроризмом.

Переворот в Нигере

В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.

Гвинея стала первой страной, которая выступила в поддержку повстанцев, которые захватили власть в Нигере. Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.