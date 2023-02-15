ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На тлі чуток про Данію та Нідерланди. Боррель закликав приєднатися до танкової коаліції

Новость на русском →
Середа 15 лютого 2023 16:26
На тлі чуток про Данію та Нідерланди. Боррель закликав приєднатися до танкової коаліції Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Якомога більшій кількості союзників України необхідно приєднатися до постачання танків для ЗСУ за прикладом Німеччини.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Країни повинні поставити якнайбільше танків і якнайшвидше. Буде дуже прикро, якщо після такого довгого закиду Німеччині в тому, що вона нічого не робить, ці країни не наслідують її приклад", - зазначив Боррель.

З таким закликом чиновник ЄС звернувся після того, як ЗМІ повідомляли про відмову Данії та Норвегії надавати танки Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія навчить 55 українських захисників управляти танками Leopard 2.

Також ми писали, що Португалія анонсувала передачу Україні трьох танків Leopard 2 у березні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп Боррель Евросоюз Допомога Україні Військова техніка Військова допомога
NEWS
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян