На тлі чуток про Данію та Нідерланди. Боррель закликав приєднатися до танкової коаліції
Якомога більшій кількості союзників України необхідно приєднатися до постачання танків для ЗСУ за прикладом Німеччини.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"Країни повинні поставити якнайбільше танків і якнайшвидше. Буде дуже прикро, якщо після такого довгого закиду Німеччині в тому, що вона нічого не робить, ці країни не наслідують її приклад", - зазначив Боррель.
З таким закликом чиновник ЄС звернувся після того, як ЗМІ повідомляли про відмову Данії та Норвегії надавати танки Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія навчить 55 українських захисників управляти танками Leopard 2.
Також ми писали, що Португалія анонсувала передачу Україні трьох танків Leopard 2 у березні.
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