На фоне слухов о Дании и Нидерландах. Боррель призвал присоединиться к танковой коалиции
Как можно большему количеству союзников Украины необходимо присоединиться к поставкам танков для ВСУ по примеру Германии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Страны должны поставить как можно больше танков и как можно быстрее. Будет очень досадно, если после столь долгого упрека Германии в том, что она ничего не делает, эти страны не последуют ее примеру", - отметил Боррель.
С таким призывом чиновник ЕС обратился после того, как СМИ сообщали об отказе Дании и Норвегии предоставлять танки Украине.
Напомним, ранее стало известно, что Испания обучит 55 украинских защитников управлять танками Leopard 2.
Также мы писали, что Португалия анонсировала передачу Украине трех танков Leopard 2 в марте.
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