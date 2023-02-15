ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На фоне слухов о Дании и Нидерландах. Боррель призвал присоединиться к танковой коалиции

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 16:26
На фоне слухов о Дании и Нидерландах. Боррель призвал присоединиться к танковой коалиции Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Как можно большему количеству союзников Украины необходимо присоединиться к поставкам танков для ВСУ по примеру Германии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Страны должны поставить как можно больше танков и как можно быстрее. Будет очень досадно, если после столь долгого упрека Германии в том, что она ничего не делает, эти страны не последуют ее примеру", - отметил Боррель.

С таким призывом чиновник ЕС обратился после того, как СМИ сообщали об отказе Дании и Норвегии предоставлять танки Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Испания обучит 55 украинских защитников управлять танками Leopard 2.

Также мы писали, что Португалия анонсировала передачу Украине трех танков Leopard 2 в марте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп Боррель Евросоюз Помощь Украине Военная техника Военная помощь
NEWS
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян